Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu

Atletico Mineiro Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Mariano'yu kadrosunda görmek istiyor. 34 yaşındaki futbolcuya menajer aracılığıyla teklif yapıldığı öğrenildi.

10.07.2020 20:24 | Son Güncelleme: 10.07.2020 20:30

Atletico Mineiro Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Mariano'nun transfer edilmesini dile getirdi.

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Brezilya basınında yer alan habere göre; Sampaoli, 34 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin transfer edilmesini istedi. Menajer aracılığıyla bir teklif yapıldığı ancak Mariano'nun Galatasaray'dan ve Fransa'dan bir teklif aldığı, önceliği de bu ikisine verdiği kaydedildi. Mariano, Gremio'ya önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kesin olarak bir cevap vereceğini de iletti.

"BREZİLYA'DA OYNAYABİLİRİM"

Mariano, haziran ayında "Galatasaray'da devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Galatasaray'da devam etmezsem yeniden Brezilya'da ya da bir diğer Avrupa kulübünde oynayabilirim" demişti.

36 MAÇTA FORMA GİYDİ

2017'den beri Galatasaray forması giyen Mariano, bu sezon 36 resmi maçta forma giyerken 5 asist yaptı.