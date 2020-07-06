Galatasaraylı Feghouli: Benim yüzümden Trabzonspor'a yenildik
Süper Lig'in 30. haftasında 3-1 kaybedilen Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, karşılaşmayla ilgili, "Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.
06.07.2020 21:27 | Son Güncelleme: 06.07.2020 22:53
Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, alınan 3-1'lik mağlubiyetin sorumluluğunu aldığını belirtti.
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Cezayirli futbolcu, kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor müsabakasında rakibi Manuel da Costa'ya tekme attığı için kırmızı kart gören Feghouli, "Profesyonel futbol kariyerimdeki 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.