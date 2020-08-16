Galatasaraylı Falcao'nun doğum yapmak için gün sayan eşi, çılgınlar gibi dans etti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

Erkek bebek bekleyen ve çocuğunu kucağına almak için gün sayan Taron'un son yaptığı paylaşımdaki dans videosu dikkat çekti. Golcü futbolcunun eşinin tenis kortunda yaptığı dansta adeta kendinden geçtiği görüldü.

ÇİFTİN 3 KIZI VAR

Radamel Falcao ve eşi Lorelei Taron, 3 kız çocukları bulunuyor.