Galatasaray yeni sezon formaları satışa çıktı! GSStore 2020-2021 yeni sezon Galatasaray forma fiyatı 2020-20201 GS forma tasarımları tanıtıldı!

Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları da satışa sundu. İşte Yeni sezon 2020-20201 GS forma tasarımları! GSStore 2020-2021 yeni sezon Galatasaray formaları!

12.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:13

Galatasaray taraftarlarının ve sporseverlerin merakla beklediği 2020-2021 yeni sezon Galatasaray forması satışa sunuldu. Galatasaray yeni sezon formaları satışa çıktı! Galatasaray yeni sezon formaları satışa çıktı! İşte 2020-20201 GS forma tasarımları

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GSSTORE 2020-2021 YENİ SEZON GALATASARAY FORMALARI

Galatasaray, 2020/2021 sezonunda giyeceği formaları GSStore mağazalarından satışa çıktı. Yeni sezon Galatasaray forması 229 TL'den başlayan fiyatlarla TL'den atışa sunuldu.