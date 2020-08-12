Galatasaray yeni sezon formaları satışa çıktı! GSStore 2020-2021 yeni sezon Galatasaray forma fiyatı 2020-20201 GS forma tasarımları tanıtıldı!
Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları da satışa sundu. İşte Yeni sezon 2020-20201 GS forma tasarımları! GSStore 2020-2021 yeni sezon Galatasaray formaları!
12.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:13
Galatasaray taraftarlarının ve sporseverlerin merakla beklediği 2020-2021 yeni sezon Galatasaray forması satışa sunuldu. Galatasaray yeni sezon formaları satışa çıktı! Galatasaray yeni sezon formaları satışa çıktı! İşte 2020-20201 GS forma tasarımları
GSSTORE 2020-2021 YENİ SEZON GALATASARAY FORMALARI
Galatasaray, 2020/2021 sezonunda giyeceği formaları GSStore mağazalarından satışa çıktı. Yeni sezon Galatasaray forması 229 TL'den başlayan fiyatlarla TL'den atışa sunuldu.