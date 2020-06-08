Milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor

Werder Bremen'den ayrılmaya hazırlanan milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. 31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de oynamak istediğini sarı lacivertli yönetime ilettiği öğrenildi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da Nuri Şahin'in takıma katkı sağlayacağını düşünüyor. Kısa süre içinde Nuri'ye bir geri dönüş yapılması bekleniyor. Milli yıldız, kalça sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

GALATASARAY'IN DA LİSTESİNDEYDİ

Nuri Şahin ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmişti. 31 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'dan henüz gelen bir teklif olmadı.

17 MAÇTA 4 ASİST YAPTI

Werder Bremen forması giyen Nuri, bu sezon 17 maça çıktı ve takımına 4 asistlik katkı sağladı.