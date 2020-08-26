Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina'nın nereye gideceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Gabonlu orta sahayı hem sarı kırmızılı ekip hem de bir diğer Süper Lig devi Beşiktaş'ın istediği bilinirken bu transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

Southampton kulübünün 9 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi üzerine transferi kilitlenen Lemina'nın İngiltere'ye döneceği aktarıldı.

UÇAK BİLETİ ALINDI, TESTE GİRDİ

Uçak bileti bile alınan Gabonlu oyuncu, İngiltere'ye dönebilmek için koronavirüs testine girdi.

INSTAGRAM PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Mario Lemina, gün içinde Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu. Lemina, "Selam" yazılı bir paylaşımda bulunurken kum saati emojisi kullanmıştı. Bu paylaşım, Lemina'nın yeni takımının kısa sürede sonuçlanacağı şeklinde yorumlanmıştı.