Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor

Geçen sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren ve yeni sezon öncesi hem sarı kırmızılıların hem de Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği belirtilen Mario Lemina transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 26 yaşındaki Gabonlu orta sahanın İngiltere'ye döneceği ve uçak biletini dahi aldığı aktarıldı.

26.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 26.08.2020 23:37

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina'nın nereye gideceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Gabonlu orta sahayı hem sarı kırmızılı ekip hem de bir diğer Süper Lig devi Beşiktaş'ın istediği bilinirken bu transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

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Southampton kulübünün 9 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi üzerine transferi kilitlenen Lemina'nın İngiltere'ye döneceği aktarıldı.

UÇAK BİLETİ ALINDI, TESTE GİRDİ

Uçak bileti bile alınan Gabonlu oyuncu, İngiltere'ye dönebilmek için koronavirüs testine girdi.

INSTAGRAM PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Mario Lemina, gün içinde Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu. Lemina, "Selam" yazılı bir paylaşımda bulunurken kum saati emojisi kullanmıştı. Bu paylaşım, Lemina'nın yeni takımının kısa sürede sonuçlanacağı şeklinde yorumlanmıştı.