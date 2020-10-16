Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Muslera, teknik ekibimizde yer alacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sarı kırmızılı kulüpteki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı kalecinin Galatasaray'daki önemini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Muslera'yı gelecek için teknik ekip listemize ekledik, beklentimizi kendisine de ilettik. Kendisi nasıl kalesinde en iyisini vermek için ehil ellerle çalışıyorsa ki Taffarel önemli bir isim, Fadıl hocamızı da es geçemeyeceğim, kalecilik de bizde bir departman halini aldı. Muslera'nın da o departmanda olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"OCAK'TAN ÖNCE DÖNERSE MUTLU OLURUZ"

Fatih Terim, Muslera'nın sahalara ne zaman döneceği ile ilgili ise, "İnşallah erken döner ama olmazsa ocak ayını bekliyoruz. Bu konuyu kendisiyle konuştum, ileride ekibimde olmasından mutluluk duyarım. Şu anda Uruguay'da ve çalışıyor. Ailesiyle birlikte, annesini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Tarih olarak ocak ayından erken gelebilirse, çok mutlu oluruz. Muslera, Galatasaray için bir oyuncudan ve kaptandan daha fazlasını ifade eder" dedi.