Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor

Galatasaray ile hem şampiyonluk hem de gol krallığı sevinci yaşayan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, yeniden sarı kırmızılı formayı giyebilir.

Arabistan takımlarından Al Hilal ile sözleşmesi sona erecek olan Gomis için teknik direktör Fatih Terim'in yeşil ışık yaktığı ve yönetime golcü futbolcunun transferi için istekte bulunduğu öğrenildi. Florin Andone ve Mbaye Diagne'yi yeni sezonda kadroda düşünmeyen Terim, Gomis'i Radamel Falcao'nun alternatifi olarak düşünüyor.

Bafetimbi Gomis

GOL KRALI OLMUŞTU

2017-2018 sezonunda Galatasaray formasını giyen 34 yaşındaki oyuncu attığı gollerle taraftarların sevgilisi olmuştu. O sezon sarı kırmızılılarla şampiyonluk sevinci yaşayan Bafetimbi Gomis, ligde 29 kez ağları sarsarak gol kralığında zirvede yer almıştı.

21 MAÇTA 14 GOL ATTI

Fransız forvet, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de bu sezon forma giydiği 21 karşılaşmada 14 gol atıp, 4 asist yaptı.