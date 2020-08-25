Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda 4 isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Transfer bütçesini arttırmayı planlayan sarı kırmızılılar, transfere kaynak olarak Maicon için Al-Nasr'dan gelen 1 milyon 430 bin euro ve Mustafa Kapı için aldığı 300 bin euroluk yetiştirme bedelini ayırdı. Ancak bu para Fatih Terim'in planları için yeterli olmadı. Galatasaray bu yüzden, Faslı yıldız Belhanda ve Hollandalı Babel ikilisi için teklif beklemeye başladı.

BELHANDA İLE BABEL OLMAZSA

Bu yıldızlar olmazsa da Süper Lig'den talipleri olan Linnes ve Emre Taşdemir'in satışından kaynak yaratılmaya çalışılacak.