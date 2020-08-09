Galatasaray, Radamel Falcao'nun maaşında indirim yapmasını isteyecek

Galatasaray Yönetimi, Radamel Falcao'dan büyük tartışmalara konu olan yıllık ücretinde indirim yapmasını isteyecek. Cim-Bom, pandemi nedeniyle verilen arada yüzde 15'lik indirimi kabul eden Kolombiyalı forvete kalan iki yıldaki ücreti için de benzer bir teklif yapacak.

Falcao'ya pandemi ve Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalındığı için kulübün gelirlerinin düştüğü söylenecek ve yıllık ücretinde yüzde 15 daha indirim yapması istenecek. Bu indirim gerçekleşmesi halinde bonuslar ve primler hariç yıllık 5 milyon euro neti olan Falcao'nun ücretinin 4 milyon 250 bin euroya indirilmesi anlamına geliyor.

OPERASYON YAPMAYA MECBURLAR

Sezon başında uzun uğraşlar sonucu Monaco'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcunun kendisinden istenecek bu yeni fedakarlığı kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak yıllık takım bütçesini 40 milyon euroya indirmeye kararlı olan sarı-kırmızılılarda böyle bir operasyonun zorunluluğuna dikkat çekiliyor.

Bu arada sarı-kırmızılı takımda indirim istenecek ilk ismin de Falcao olduğu belirlendi. Yönetimin, Kolombiyalı golcüyle anlaşarak diğer futbolculara da mesaj vermeyi planlandığı ifade edildi.

21 MAÇ KAÇIRDI

Radamel Falcao geride kalan sezon sadece 22 resmi maçta forma giyerken tam 21 karşılaşmada sakatlığı yüzünden görev yapamadı.

Süper Lig'de 15, Şampiyonlar Ligi'nde 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maç kaçıran 34 yaşındaki Kolombiyalı forvet rakip ağları 11 kez havalandırdı. Ligde 10, kupada 1 gol kaydeden Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde golle buluşamadı.

(Milliyet)