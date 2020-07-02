Galatasaray, Onyekuru'nun sözleşmesini uzatmak için Monaco'yla görüşüyor

Galatasaray'da ligde oynanacak Trabzonspor maçı öncesi Henry Onyekuru krizi yaşanıyor.

Sarı kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcuyu kulübü Monaco, yeni sezon kampına davet etti. Hal böyle olunca Onyekuru'nun Trabonspor maçı dahil ligde geri kalan 5 maçta Galatasaray forması giymesi tehlikeye girdi.

Konuyla ilgili sarı kırmızılı kulüp, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren profesyonel futbolcu Henry Onyekuru, sözleşmesinin uzatılması için AS Monaco FC ile yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasından dolayı antrenmanlara çıkamamıştır. AS Monaco FC'nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir. Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır" denildi.