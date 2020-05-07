Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek

Yaz transfer döneminde gelecek vadeden yıldız adaylarına yönelme kararı alan sarı-kırmızılılarda, sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'ın efsane isimleri Claudio Taffarel ve Felipe Melo, Vasco Da Gama'da forma giyen Talles Magno transferi için devreye girerken, yönetim Mario Jardel'den de fikir aldı. Scout ekibine güvenen ve birçok oyuncuyu bu şekilde transfer eden Galatasaray, rotayı Brezilya'ya çevirdi.

26 Haziran'da 18 yaşına girecek 1.86 boyundaki solak santrfor Talles Magno yetenekleriyle heyecan yaratırken sarı-kırmızılıların temaslarını sıklaştırması bekleniyor.

4,5 MİLYON EURO

Brezilya U17 takımında da 6 maça çıkıp 3 gol atan Magno'nun piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Kanatlarda da görev yapabilen Magno, çıktığı 17 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.

(Sabah)