Galatasaray, Marcao'nun maaşını 2 milyon euroya yükseltmeyi planlıyor

Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, Marcao'nun kontratını revize etme kararı aldı. Yapılan plana göre takımda en az kazanan isimlerden biri olan yetenekli futbolcunun sözleşme süresi uzatılacak

Marcao'nun ücretine de zam yapılacak. Galatasaray ile sözleşmesi 2022'de bitecek olan Marcao'ya yüzde 100 zam yapılmasının planlandığı öğrenildi. Brezilyalı futbolcu zamsız sözleşmesine göre bu yıl 850 bin euro, gelecek yıl da 900 bin euro alacaktı. 2025'e uzatılacak sözleşme ile beraber Marcao'nun ücreti 2 milyon euro seviyesine çekilecek.

ÇIKIŞ MADDESİ 30 MİLYON EURO OLACAK

Galatasaray böylece Marcao pazarlıklarında elini bir hayli güçlendirecek. Sarı-kırmızılıların yükselen formu ile dikkat çeken Brezilyalı futbolcunun sözleşmesine 30 milyon euroluk çıkış maddesi de koymaya hazırlandığı belirtildi.

Geriden oyun kurma özelliğinin yanı sıra, mücadelesi ve hırsı ile dikkat çeken Marcao'nun Brezilya Milli Takımı'na seçilmesi durumunda piyasasının daha da artacağı öngörülüyor.