Galatasaray maçında 2 gol atan Cisse, krallıkta Sörloth'u geçti

Galatasaray karşısında ağları 2 kez havalandıran Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Papiss Cisse, gol sayısını 22 yaptı ve krallıkta 21 gollü Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u geride bıraktı. Cisse ayrıca, son 4 maçta rakip kaleye 6 gol atmayı başardı.

08.07.2020 22:28 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:41

Aytemiz Alanyaspor'un yıldız forveti Papiss Cisse, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray maçını da boş geçmedi.

Listeye iki il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 21'e yükseldi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek

Rakip ağları 2 kez havalandıran Cisse, gol sayısını 22'ye çıkardı ve gol krallığında zirveye yerleşti. Bu hafta Antalyaspor karşısında gol kaydedemeyen Trabzonsporlu Alexander Sörloth 21 golde kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

SON 4 MAÇTA 6 GOL ATTI

6 maçlık gol hasretini 28. haftada sonlandıran Senagalli futbolcu, ligde oynadığı son 4 maçta 6 gol atmayı başardı.