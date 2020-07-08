Galatasaray maçında 2 gol atan Cisse, krallıkta Sörloth'u geçti

Aytemiz Alanyaspor'un yıldız forveti Papiss Cisse, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray maçını da boş geçmedi.

Rakip ağları 2 kez havalandıran Cisse, gol sayısını 22'ye çıkardı ve gol krallığında zirveye yerleşti. Bu hafta Antalyaspor karşısında gol kaydedemeyen Trabzonsporlu Alexander Sörloth 21 golde kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

SON 4 MAÇTA 6 GOL ATTI

6 maçlık gol hasretini 28. haftada sonlandıran Senagalli futbolcu, ligde oynadığı son 4 maçta 6 gol atmayı başardı.