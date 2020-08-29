Galatasaray, loca satışından 36 milyon TL gelir bekliyor

Orta sahaya yeni isimler katmak istese de nakit sorunu yaşayan Galatasaray'da yönetim, ekim ayından itibaren maçların kısmen seyircili oynanmasıyla rahat bir nefes aldı. Sarı kırmızılıların loca satışından elde edeceği 36 milyon TL gelir transferde kullanılacak.

29.08.2020 17:42 | Son Güncelleme: 29.08.2020 18:41

Transfer yapmak için kaynak arayan Galatasaray yönetimi locaların satılmasını bekliyor. Nakit sorunu yaşayan sarı kırmızılılara loca satışı hayat verecek.

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TFF'nin ekim ayından itibaren maçların kısmen seyircili oynanması yönündeki karar ile beraber localara ilginin olduğu belirlendi. Bu durum yönetimin imdadına yetişti. Kısa süre içinde loca satışından 36 milyon TL gelir bekleyen sar kırmızılılar bu parayı transferde kullanacak ve orta sahaya iki takviye yapacak.

MUSTAFA CENGİZ'DEN ÇAĞRI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise 'Gücümüz sizsiniz' sloganıyla yeni bir kampanya başlattıklarını açıkladı.

Taraftarın transfer isteğinde haklı olduğunu belirten sarı kırmızılı takımın patronu "Taraftarımızın bizden, bizim de onlardan beklentimiz var. Lütfen GS Store'lara gidin. Forma, atkı, ne bulursanız alın. Pandemiden ötürü kulüplerin içine düştüğü zor durum belli. Kulüpleri ayakta tutacak olan tek güç taraftarlarıdır. Taraftarlarımızın loca ve kombine satışlarımıza hücum etmesini istiyorum. Özellikle loca bırakmamasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.