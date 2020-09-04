Galatasaray, Leicester City forması giyen Hamza Choudhury'yi gündemine aldı

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, henüz bir orta saha transferi yapabilmiş değil. Geçtiğimiz sezon takımda yer alan Nzonzi, Seri, Lemina ve Selçuk İnan'ın ayrılmasının ardından bu bölgede büyük bir boşluk oluşan Aslan'da teknik direktör Fatih Terim, Premier Lig'in genç yıldızı Hamza Choudhury'yi gözüne kestirdi.

"BİZİMLE DE GÖRÜŞÜN"

Geçtiğimiz sezon 29 maça çıkan oyuncu için yönetimin Terim'in isteği doğrultusunda Leicesterlı yöneticilere, "Kiralık göndermeyi düşünürseniz bizimle de görüşün" mesajı gönderdiği kaydedildi.

FORMA ŞANSI AZ

Sezon öncesi kampında Tielemans, Ndidi, Maddison, Praet ve Papy Mendy ile forma yarışına giren Hamza'nın forma şansının az olduğu ve kiralanabileceği aktarıldı.

(Fanatik)