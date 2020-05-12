Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı

Galatasaray, resmi twitter hesabından saat 19:05'te yaptığı paylaşımla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe'nin stadında kazanılan şampiyonluğa göndermede bulunulan paylaşımda "Her şey unutulur hatıralar kalır, size her Mayıs bizi hatırlatır" sözlerine yer verildi.

"ŞAMPİYONLUĞUMUZU KADIKÖY'DE TAÇLANDIRDIK"

Maçtan görüntülerin de kullanıldığı paylaşımda ayrıca "18. kez şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 8 yıl geçti" ifadeleri de kullanıldı.