Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım

Galatasaray'ın transfer gündeminde Radja Nainggolan'ın hangi takıma gideceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Transfer haberleri çıkarken deneyimli futbolcunun kanserle mücadele eden eşinden duygusal bir paylaşım geldi. Nainggolan ile 2012 yılında hayatını birleştiren Claudia Lai, kansere yakalanmasının yıl dönümünde Instagram'da duygularını dile getirdi.

Sevenlerine teşekkürlerini sunan Claudia, "Teşekkürler, bu lanet ve bir kemoterapiden diğeri arasında gidip gelen yılda bana inananlara çok teşekkür ediyorum. Tekrar ve tekrar teşekkür ederim. Her şeyden önce bana kendime inanmayı öğretenlere minnettarım. İlaçlar beynimi sardığında bile oynamayı öğretecek sabrı verenlere teşekkür ederim. Teşekkür ederim çünkü hasta bir kişiyle adam başına 1000 düşünceyle vakit geçirmek kolay değildi. Beni daha da güçlendirdiniz" ifadelerine yer verdi.

EŞİ İÇİN CAGLIARİ'YE GİTMİŞTİ

Nainggolan, 2019/20 sezonu öncesinde eşinin kemoterapi süreci için Cagliari'ye kiralanmıştı. Belçikalı orta saha, bu sezon çıktığı 26 maçta 6 gol attı.

2 KIZLARI VAR

Radja ve Claudia çiftinin Aysha ve Mailey adında 2 kız çocuğu var.