Galatasaray'ın play-off rakibi kim? Galatasaray kiminle eşleşti? Hajduk Split maçı sonrası Galatasaray'ın rakibi kim? Willem II – Rangers kaç kaç?

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24.09.2020 23:15 | Güncelleme: 24.09.2020 23:57

Galatasaray Hajduk Split 2-0'lık skorla geçti ve bir play-off'a adını yazdırdı. Peki, Hajduk Split maçı sonrası Galatasaray'ın rakibi kim? Willem II – Rangers kaç kaç? Galataaray'ın rakibi kim? Galatasaray kiminle eşleşti?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını 2-0 yendive play-off turuna geçti. Galataaray'ın rakibi kim? Galatasaray kiminle eşleşti? Hajduk Split maçı sonrası Galatasaray'ın rakibi kim? Willem II – Rangers kaç kaç? İşte, detaylar

GALATASARAY'IN PLAY-OFF RAKİBİ KİM?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda Hollanda veya İskoçya takımıyla eşleşecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turunda Hollanda'nın Williem II takımıyla İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

WİLLEM II – RANGERS KAÇ KAÇ?

Willem II 0-4 Rangers maç sona erdi.

Maç sonucuna göre Galatasaray'ın Rangers oldu.