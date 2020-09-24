Galatasaray'ın play-off rakibi kim? Galatasaray kiminle eşleşti? Hajduk Split maçı sonrası Galatasaray'ın rakibi kim? Willem II – Rangers kaç kaç?
24.09.2020 23:15 | Güncelleme: 24.09.2020 23:57
Galatasaray Hajduk Split 2-0'lık skorla geçti ve bir play-off'a adını yazdırdı. Peki, Hajduk Split maçı sonrası Galatasaray'ın rakibi kim? Willem II – Rangers kaç kaç? Galataaray'ın rakibi kim? Galatasaray kiminle eşleşti?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını 2-0 yendive play-off turuna geçti. Galataaray'ın rakibi kim? Galatasaray kiminle eşleşti? Hajduk Split maçı sonrası Galatasaray'ın rakibi kim? Willem II – Rangers kaç kaç? İşte, detaylar
GALATASARAY'IN PLAY-OFF RAKİBİ KİM?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda Hollanda veya İskoçya takımıyla eşleşecek.
Sarı-kırmızılı ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turunda Hollanda'nın Williem II takımıyla İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.
WİLLEM II – RANGERS KAÇ KAÇ?
Willem II 0-4 Rangers maç sona erdi.
Maç sonucuna göre Galatasaray'ın Rangers oldu.