Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu

Galatasaray'da yeni sezon planları arasında yer almayan ve Ajax'ta kiralık olarak forma giyen Ryan Babel'e Rus ekibi Zenit'in talip olduğu ileri sürüldü. Mavi-beyazlıların Galatasaray ile temas kurarak Babel'le ilgili şartları sorduğu öğrenildi.

AJAX'A KİRALANMIŞTI

Galatasaray, sezon başında transfer ettiği Ryan Babel'i devre arasında Ajax'a kiralamıştı. Fatih Terim'in yeni sezonda da kadroda düşünmediği Hollandalı yıldız için teklifler bekleniyor.

3 YILLIK İMZA ATMIŞTI

Sezon başı anlaşmaya varılan Babel, 2.5 milyon euro imza parası ve sezonluk 2 milyon euro karşılığında 3 yıllığına Galatasaray'a imza atmıştı.

Bu sezon Galatasaray'da 19 maça çıkan 33 yaşındaki yıldız, 5 gol attı ve 1 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu devre arasında kiralandığı Ajax'ta ise 9 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

(Akşam)