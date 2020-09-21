Galatasaray'ın gündemindeki Radja Nainggolan'ın eşi Claudia Lai kanseri yendi

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan deneyimli orta saha Radja Nainggolan'ın eşi Claudia Lai'den sevindirici haber geldi. Geçen sezon kansere yakalanan ve 1 yıldır mücadele eden Claudia'nin hastalığı atlattığı açıklandı.

EŞİ İÇİN ŞEHİR DEĞİŞTİRMİŞTİ

Nainggolan, 2019/20 sezonu öncesinde eşinin kemoterapi süreci için Cagliari'ye kiralanmıştı. Belçikalı orta saha, bu sezon çıktığı 26 maçta 6 gol attı.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Claudia, geçtiğimiz günlerde kansere yakalanmasının yıl dönümünde sevenlerine teşekkürlerini sunup Instagram'da "Teşekkürler, bu lanet ve bir kemoterapiden diğeri arasında gidip gelen yılda bana inananlara çok teşekkür ediyorum. Tekrar ve tekrar teşekkür ederim. Her şeyden önce bana kendime inanmayı öğretenlere minnettarım. İlaçlar beynimi sardığında bile oynamayı öğretecek sabrı verenlere teşekkür ederim. Teşekkür ederim çünkü hasta bir kişiyle adam başına 1000 düşünceyle vakit geçirmek kolay değildi. Beni daha da güçlendirdiniz" ifadelerine yer vermişti.