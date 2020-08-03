Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda'ya Sampdoria talip oldu

İtalya Serie A'da bu sezon kümede kalma mücadelesi veren ve son haftalarda gösterdiği performansla ligde tutunmayı başaran Sampdoria, Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'yı transfer etmek istiyor.

İTALYAN KULÜBÜ BELHANDA İÇİN NABIZ YOKLAMAYA BAŞLADI

Sampnews24'te yer alan habere göre; gelecek sezon için orta sahaya profilli bir oyuncu eklemek isteyen Sampdoria, Younes Belhanda transferi için nabız yoklamaya başladı. Galatasaray'ın Belhanda için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve bu ücreti veren kulübe Faslı oyuncuyla görüşme izni vereceği bilgisi yer aldı.

Younes Belhanda'yı bu yaz Arap kulüpleri sonrası ilk kez Avrupa'nın 5 büyük liginden bir kulüp istemiş oldu.

14 GOL, 23 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

Galatasaray, Belhanda'nın bonservisi için Dinamo Kiev'e toplam 10 milyon euro ödedi. Belhanda, sarı kırmızılılarda 103 maça çıkarken 14 gol atıp 23 asist yaptı.