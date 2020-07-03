Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı

İsmi Galatasaray ile anılan Anagold 24 Erzincanspor'un genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldiğini kişisel Instagram hesabından yaptığı fotoğraf paylaşımıyla duyurdu.

03.07.2020 21:11 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:32

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Anagold 24 Erzincansporlu futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a geldi.

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Genç futbolcu İstanbul'da olduğunu kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğraf ile duyurdu.

BU SEZON 17 GOL ATTI

3 büyüklerin transfer listesinde bulunan 21 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 17 gol 12 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.