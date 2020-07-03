Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Anagold 24 Erzincansporlu futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a geldi.

Genç futbolcu İstanbul'da olduğunu kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğraf ile duyurdu.

BU SEZON 17 GOL ATTI

3 büyüklerin transfer listesinde bulunan 21 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 17 gol 12 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.