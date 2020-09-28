Galatasaray'ı bir tehlike bekliyor diyen Rıdvan Dilmen, derbisinin en iyisinin Luyindama olduğunu söyledi

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şöyle;

Galatasaray'ı bir tehlike bekliyor, bunu da Fatih Terim gibi bir hocanın çözmesini bekliyorum. Tehlike şu: Falcao ve Diagne. Şu anda Diagne'de pek fazla problem gözükmüyor çünkü rakibi Falcao. Oyundan çıkarken Falcao'nun davranışını gördün. Ben hatta çıkması gerektiğini düşünüyordum. Zamanla bunu çözebilecek nitelikte.

"SOSA, OZAN VE GUSTAVO İYİYDİ"

Tecrübeli oyunculardan kurulu iki takımın maçını izledik. Kaliteli bir maç olmadı. Kaleciler, özellikle Altay kritik kurtarışlar yaptı. Galatasaray, 3. bölgeye geldiğinde daha etkili şutlar attı. Aman kaçırdı elinden falan oldu. Galatasaray savunmasına baktığımızda Fenerbahçe hücum hattına elini kolunu sallayarak geldi. Sosa ve Ozan etkili işler yaptı, Gustavo da takımın en iyi oyuncusuydu.

"F.BAÇHE YENİLERİN SIKINTISINI YAŞADI"

Fenerbahçe geldi de nerede sıkıntı yaşadı? Yeni gelen oyuncuların birlikte oynamamasından yaşanan bir sıkıntı oldu. Şut ve orta imkanları çok buldu Fenerbahçe, Galatasaray'ın sahasında bu kadar etrafında dolanacak takım az bulursun 0-0 giden oyunda.

"İKİ MAÇ OYNANDI"

İki maç birden oynandı. Bir tanesi Fenerbahçe'nin 70 dakika boyunca oynadığı oyun ve Fatih Hoca'nın da 70 dakika boyunca müdahale etmemesini gördüm. Kaldı ki Arda da maçın ikinci yarısında fena da değildi. Hamleyi yapmadan önceki ve hamleyi yaptıktan sonraki Galatasaray ile hamleyi yaptıktan önceki ve sonraki Fenerbahçe arasında bir fark doğdu.

"F.BAHÇE HİÇ MAHKUM OYNAMADI"

Fenerbahçe, deplasmana gelen, orta sahası Gustavo - Sosa - Ozan olan, iki kenar beki hatta stoperleri de topla oynayan oyuncular olduğu için hiç mahkum oynamadı. 10 dakika tek kale top oynamadı Galatasaray. Deplasman gibi oynanmadı maç. Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya evrildiğini görüyorum. Valencia'nın uyum sağladığını görüyorum. Ancak mevkisiz bir oyuncu. Hocanın, orada bir istikrarı yakalaması lazım.

"MAÇ GALATASARAY'A GELDİ"

Oyunun uzatma dakikalarında maç Galatasaray'a geldi. Son 5 dakika Galatasaray takımı 1-0 maçı bitirebilecek kadar oyunu ceza sahasına yıktı. Sistemlerin, matematiklerin önemi var. Terim, son değişikliklerden sonraki takımının hücumunu izlesin, bir de ilk 70 dakikayı izleyelim. Erol Bulut'un da taca giden topu koşarak alıp, hemen başlatmak için vermesi zaten antrenörün kazanmaya geldiğini gösteriyor. Kadrosu da onu gösteriyor.

"FENERBAHÇE GEÇ KALDI"

İlk 70 dakika için pozisyona girme ihtimali olan takım Fenerbahçe olarak gözüküyordu. Fenerbahçe, bence çok geç değişiklik yaptı. 70 dakikalık Galatasaray yıprandı. Marcao, Luyindama ve Taylan, Galatasaray adına en iyi oyuncular. Kartları olmasına rağmen cansiperane hamleler yaptılar. Galatasaray'ın iki beki de olağanüstü oynamadılar.

"EROL BULUT GEÇEN HAFTA HATA YAPTI"

Normal şartlarda Sosa'yı 8'de mi kullanırsın 10'da mı? Hoca, daha dikine gider diye Ozan'ı kullandı. Hazırlık pası için de Sosa ve Gustavo'yu kullandı. Hatay maçının orta sahası Ciğerci, Ozan ve Gustavo'dan kuruluydu. Bu, geçen hafta hata yaptığının belgesidir aslında. Geçen hafta giden bir 2 puan vardı ama bu hafta için aynı şeyleri söylemem mesela.

"DAĞ FARE DOĞURDU"

Dağ fare doğurdu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ancak futbol öyle bir oyun ki ceza sahasına gelene kadarki oyuna iyi bakacaksınız. Ondan sonra yetenek konuşur. Manchester City ve Barcelona, ceza sahasına kadar çok etkili takımlardır ancak tam ceza sahasında kaybedebilirler.

"SOW - KUYT - WEBO TARZI OYNAYABİLİR"

Bugün aslında şaşırdım ben. 60'a 40 oynanıyor karşılaşma ancak Marcao - Luyindama - Taylan arasında oynanmış bu oyun. Fenerbahçe adına Gustavo herkese göre daha iyiydi, Caner de çok iyi oynadı, Gökhan iyiydi. Valencia, Thiam'ın çok önünde bir oyuncu. Aykut Kocaman dönemindeki Sow - Kuyt - Webo tarzı oynayabilir Fenerbahçe. Galatasaray, şu bir haftadaki maçlarındaki orta sahayı rakiplere göre oynaması tecrübesini almıştır, mutlaka yapacaktır.

"EN AZIDNAN YENİLMEDİK"

Fatih Terim de Sergen Yalçın da güçlü figürlerdir. Ancak skorlar, bu figürleri kötüye götürür. Sergen Yalçın gibi teknik direktörleri bir maç üzerinden yememek lazım. 0-0'lık maçta bence bugün alan memnun, satan memnun. Erol Hoca ve Fatih Hoca hariç bence. En azından yenilmedik diye düşünüyor olabilir ama taraflar.

"FENERBAHÇE'NİN PROBLEMİ ÖNDEKİ OYUNCULARIN UYUMU"

Fenerbahçeliler kazanmayı çok istiyordur ancak Fenerbahçe'nin kazandığı maçları bilirim ben. 8-2 bitecektir maç, 1-0 kazanmıştır Fenerbahçe. Hatırla o günleri. Ben, Fenerbahçelilerin mutsuz olduğunu düşünmüyorum. Bir şeyler olacak bu takımdan. Fenerbahçe'nin problemi öndeki oyuncuların uyumu. Öndeki oyuncular da kendi takımlarında Thiam hariç yetenekli isimler, bunlar da toparlayacaktırlar. Stoperlerin olgunluğu, özellikle Lemos'un olgunluğu benim hoşuma gitti.

"TEMEL OLARAK G.SARAY'I BEĞENMEDİM"

Galatasaray'ın temel olarak performansını beğenmedim. Fatih Hoca'nın son 20 dakika performansını beğendim. Önceki 70 dakikada Fenerbahçe kendisi için güzel ortamı lehine çeviremedi. Galatasaray, kontrataktan pozisyonlar bulmaya çalışan bir görüntü sergiledi.

"PALABIYIK'IN ŞANS YÜZÜNE GÜLDÜ"

Hakemler için bu maçları yönetmek kolay değil. Yönetmek ve idare etmek vardır. Bazıları yönetir, bazıları idare eder. Yönetmek önemlidir. Bazı hakemler hem yönetir hem idare eder, Ali Palabıyık da bunlardandı bugün. Sert geçmiş maç, 11 tane sarı kart çıkmış. Emin ol 1-2 tane oyuncunun sarı kartı olsa dahi göstermeyecekti. Minimum 2 tanesi yanlış kartlar zaten. Ancak her şeye rağmen ben çok kötü yönetti demem. Son anlarda şans yüzüne güldü. Anlamsız bir faul verdi son dakikada. Korner oldu, kafayla çıkardılar falan "Oh gol olmadı" dedi içinden. Hatta maç sonunda Gustavo ona bir şeyler söylerken, zorla tebrik olur mu, elini yumruk yapmış bekliyor Gustavo'yu tebrik etsin diye.

"HAKEM BU KADAR DA OLACAKTIR"

Hakemin performansı bu kadar da olacaktır. Tansiyonu yüksek maçlar için zaman zaman bir takıma zaman zaman diğer takıma verdiği kararlar olabilir. Gökhan'ın, Taylan'ın, Sosa'nın kartları yanlıştı. Ancak genel anlamda çerçevede temize yakın bir maç yönetti. Oyuncuların birbirleriyle diyaloğu muazzamdı. Hem Erol Hoca'yı hem Fatih Hoca'yı hem sporcuları hem de hakemi her şeye rağmen hataları olmasına rağmen tebrik etmek gerek. Milyonlarca izleyiciye sorsak "Keyif aldınız mı?" diye, heyecanlanmışlardır ama keyif almamışlardır.

"BOL HAREKET, YOK BEREKET"

Seyircisiz maç yeni bir süreç. Biz alışır mıyız alışmaz mıyız bilmiyoruz. Ancak oyunların abuk sabuk sonuçlara sahne olacağını göreceğiz. Manchester City 5 yedi, Münih 4 yedi, 4 yedi 4, 4. Hazırlıklı olalım. Deplasman galibiyetleri daha çok olacaktır eskiye göre. Büyük takımlar çok puan kaybedecektir. Manşetim: Bol hareket, yok bereket! Fenerbahçe çerçeveyi bulamadı. Galatasaray da geldi, çerçeveyi buldu ama Altay vardı. Genelde çok top gelen kaleci iyi oynar zaten. Rüştü, top geldiği zaman devleşirdi, soğuk giden maçlarda giderdi. İki takımın da oyuncularının iyi niyetlerine saygı duymak lazım.

"MAÇIN EN İYİSİ LUYINDAMA DERİM"

Maçın en iyisi Luyindama derim. En az 6 tane kapattığı pozisyon oldu. Sonrasında da Altay derim. Fenerbahçe'den Altay diyelim, Galatasaray'dan Luyindama ama yine de maç için Gustavo'yu öne çıkaralım. Çok önemli hamleler yaptı. Gustavo'nun yanında Sosa oynadı Ciğerci yerine, verdiğin zaman alırsın. Sosa'nın ölüsü oynuyor. Ciğerci faydalı oyuncu ama Sosa ve Gustavo iyi oyuncu. İki tane iyi oyuncu oynadı yan yana.

"MURIQI OLSA 2 MAÇI DA KAZANABİLİRDİ"

Fenerbahçe'nin limiti açık bildiğim kadarıyla. Her kulüp sanırım biraz daha rahatladı. Kolay bir karar değil. Vedat Muriqi olsaydı 2 maçı da Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali çok yüksekti. Galatasaray'ın efektif orta saha oyuncusuna ihtiyacı var. Gidip gelecek bir iç oyuncuya ihtiyacı var. Bugün Arda da Emre de zaman zaman savunma yapmaya çalıştılar. Belhanda, Feghouli, Arda ve Emre ancak çaba sarf ederler, faul yapabilirler. Hepsi de kart gördü.

"AVANTAJI OYNATMALIYDI"

UEFA'daki teknik komitede pandemiden dolayı pek video konferans falan yapılmadı. Ancak dünya futbolunda avantaj işini hangi mucizevi adam çıkardı bilmiyorum. Malatya - Göztepe maçı, Cüneyt Çakır yönetiyor maçı; iyi de yönetti. Bir pozisyon oldu, Malatyalı oyuncu Göztepeli oyuncuya faul yaptı, Göztepeli düştü, oynattı. Sonra başka bir Göztepeli düştü, geldi hem önceki oyuncuya hem de sonraki oyuncuya sarı gösterdi. Futbolun doğrusu bu. Ancak bugün top Valencia'ya geldi, orada oynatman gerek futbol onu emrediyor. Atak bittikten sonra dönüp de kart veremiyorlarmış şimdi. Bunun mantığı yok. Ben giderken, Belhanda geldi beni düşürdü, etkisiz hale geldim ve ileri gidemeyeceğim. Ancak sen oynat sonra da doğru şekilde gel ve sarı kartını göster. Avantaja oynatan hakem iyi hakemdir. Futbolun güzelliği o. Hakemin zeki de olması gerekiyor. Zaten sarı kartlı biri olsa avantaja oynatacaktı o, rahat ol.