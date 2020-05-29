Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı

Galatasaray, Hibernian'ın genç stoperi Ryan Porteous'u transfer gündemine aldı.

Scotland Herald'da yer alan habere göre; Hibernian formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki Porteous'u Galatasaraylı gözlemcilerin İskoçya'ya giderek birkaç defa izlediği ve yapılacak teklifin hazır olduğu belirtildi.

Porteous için Galatasaray'ın yanı sıra Almanya Bundesliga'dan da bazı kulüplerin takipte olduğunun altı çizildi.

AVRUPA U21'DE DİKKAT ÇEKTİ

Hibernian altyapısından yetişen ve İskoçya U21 formasıyla Avrupa U21 Şampiyonası'nda gösterdiği performans dikkat çeken Porteous, İskoçya A Milli Takım aday kadrosuna da seçildi.

Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Porteous, bu sezon 17 resmi maçta forma giydi ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.