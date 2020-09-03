Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray Hatayspor maçı nerede olacak? Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Hatayspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor.Peki, Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta ve nerede yayınlanacak?

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak olan maç aynı zamanda Mobil uygulama çıkartan Galatasaray, Hatayspor ile oynayacağı maçıda yayınlayacak.

GALATARASAY - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.