Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde saha olayları ve 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray'a ağır fatura gelebilir. Türkiye Futbol Federasyonu, sarı kırmızılı kulübü saha olayları ve 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada;
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 27.09.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
DIŞARIDAN MEŞALE ATILMIŞTI
Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının 7. dakikasında korner atışı esnasında dışarıdan sahaya meşale atılmış ve karşılaşma kısa süreliğine durmuştu.