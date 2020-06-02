Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile İki kez görüştüm

Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak'ın "Fenerbahçe'ye gitmem" sözlerini değerlendiren Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu, futbolculuk döneminde Fenerbahçe ile iki kez görüştüğünü itiraf etti.

02.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:58

Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu, Galatasaray altyapısından yetişen Schalkeli Ozan Kabak'ın "Fenerbahçe'ye gitmem" sözlerini değerlendirdi.

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Kabak'ın sözlerine kendisinden örnek veren Kerimoğlu, futbolculuk döneminde Fenerbahçe ile iki kez görüştüğünü söyledi.

Galatasaray'ın eski yıldızı, "Fenerbahçe'den teklif geldi, görüştüm. Kimseye ihanet ettiğimizden değil, aslında biz bazı şeyleri sahiplendiğimizden susuyoruz. Galatasaray'da oynadığımda, anlaşamadığımda Fenerbahçe'de başkan Ali Şen'di. Gittim, görüştüm. Uçuk bir rakam sundu. 'Teşekkür ederim.' dedim. Önce kendi kulübümle, her zaman böyle baktım. Sonrasında olmadı, yurt dışı olayım gerçekleşti ve yurt dışına gittiğimde o dönem başkan Aziz Yıldırım, o da aynı şekilde aradı. Kendisine, hedeflerim olduğunu ve hedeflerim doğrultusunda yurt dışında kalmayı tercih edeceğimi söyledim" dedi.