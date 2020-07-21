Selçuk İnan, idmanın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, bugün yapılan antrenman sonrası takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı. Sarı kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray'a kattıkların ve emeklerin için teşekkürler" ifadesi yer aldı.
21.07.2020 20:12 | Son Güncelleme: 21.07.2020 21:57
Galatasaray Kulübü, futbolu bıraktığını açıklayan Selçuk İnan'ın bugün yapılan antrenman sonrasında takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştığını açıkladı ve deneyimli oyuncuya katkıları için teşekkür etti.
"YOLUN AÇIK OLSUN KAPTAN"
Sarı kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kaptanımız Selçuk İnan, bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında takım arkadaşları ve teknik ekibimizle vedalaşarak aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Yolun açık olsun kaptan. Galatasaray'a kattıkların ve emeklerin için teşekkürler" ifadeleri yer aldı.