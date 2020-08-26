Galatasaray Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Ivan Rakitic ile ilgileniyor

Transferde ses getirecek hamleler yapan Galatasaray'ın Barcelona'dan ayrılacak olan Hırvat futbolcu Ivan Rakitic'i listesine aldığı öğrenildi.

İspanyol basınında çıkan habere göre Barcelona, altı sezondur kulübün formasını giyen Rakitic ile yollarını ayıracak. Kulüp yönetimi bir yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcuyu 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bırakma kararı aldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nin aktardığı bilgilere göre; Galatasaray, Barcelona'dan ayrılacak olan Rakitic ile ilgilenmeye başladı. Menajeriyle görüşmeler başladı. 32 yaşındaki Hırvat orta saha, önce Sevilla'dan gelecek transfer cevabını bekliyor.

JAMES RODRIGUEZ DE İLGİLENİYORDU

Sarı kırmızılılar, Real Madrid'de forma giyen Kolombiyalı yıldız James Rodriguez ile ilgileniyordu. Rodriguez için kiralık formülünü devreye sokan Galatasaray, yıldız futbolcuyu ikna etmek için vatandaşı Radamel Falcao'yu devreye sokmuştu.