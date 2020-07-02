6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, ameliyatının 16. gününde sahaya indi

Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği ağır sakatlıkla sezonu kapatan Fernando Muslera da antrenman sahalarına geri döndü. Uruguaylı file bekçisinin ameliyatın 16. gününde antrenmanlara başlaması dikkat çekti.

KOORDİNASYON ÇALIŞTI

Fernando Muslera'nın kaleci antrenörleri eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdiği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladı. Gruplar halinde pas oyunuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi.

MARCAO TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlığı bulunan diğer oyunculardan Marcao'nun antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştığı, Radamel Falcao'nun ise salonda ve sahada takımdan ayrı özel program uyguladığı ifade edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.