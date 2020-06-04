Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor

Galatasaray, antrenmanda sakatlanan Marcao'nun sol iç yan bağlarında iç yan bağ hasarı tespit edildiğini duyurdu. Brezilyalı stoperin, 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

04.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:22

Galatasaray, antrenmadan sakatlanan Marcao'nun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada sol diz iç yan bağlarında esneme oluşan Marcao'nun tedavisine başlandığı belirtildi.

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İşte sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:

"Oyuncumuz Marcao Teixeira'nın çarşamba günü yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur. Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

MUHTEMEL SÜRE, 4-6 HAFTA

Öte yandan, Brezilyalı stoper Marcao'nun 4-6 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.