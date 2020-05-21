İtalyan basını, Balotelli transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu yazdı
Brescia'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Mario Balotelli için Galatasaray ve Vasco da Gama'nın devrede olduğu iddia edildi. İtalyan basınına göre tecrübeli golcünün transferinde Galatasaray daha avantajlı.
21.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:54
Galatasaray'da Mario Balotelli sesleri yükselmeye başladı. Brescia ile yollarını ayırmayı planlayan yıldız futbolcunun Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama ve Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi.
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"GALATASARAY'A DAHA YAKIN"
Balotelli'nin menajeri Mino Raiola kulüplerle görüşmelere başlarken, İtalyan basınına göre Balotelli'nin Galatasaray'a daha yakın olduğu ifade edildi.
Bu sezon Brescia formasıyla 19 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncunun, takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve önümüzdeki sezon İtalya'da forma giymek istemediği belirtildi.