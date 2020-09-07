Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı

Ligde geçen sezon yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor, taraftarını memnun edecek isimlerle anlaşmaya devam ediyor.

Trabzonspor'un 34 yaşındaki stoperi Manuel da Costa ile anlaşma sağlayan Yeni Malatyaspor tecrübeli futbolcuyla her an sözleşme imzalayabileceği belirtildi.

Portekiz asıllı Fas milli takım oyuncusu Manuel da Costa Türkiye'de Başakşehir forması da giydi.

ADEM BÜYÜK'LE HER KONUDA ANLAŞILDI

Yeni Malatyaspor'un transferinde son aşamaya geldiği bir diğer isim ise Galatasaraylı Adem Büyük. Yeni sezon öncesi teknik direktör Fatih Terim'le görüşerek takımdan ayrılmak istediğini belirten Adem'in eski takımı Yeni Malatyaspor'a gelmek için her konuda anlaştığı ifade ediliyor.

Geçen sezon Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren ve 12 gole imza atan Adem'in kadroya katmak için yoğun çaba harcayan Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in takım kaptanlığı içinde Adem Büyük'ü düşündüğü öğrenildi.

Malatya ekibinde bu transferlerin durumunun 1 ya da 2 gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi.