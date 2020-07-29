Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor

Kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a geri dönen Maicon, takımdan ayrılıyor. Sarı kırmızılıların Brezilyalı stoper için 3 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

29.07.2020 22:27 | Son Güncelleme: 29.07.2020 22:51

Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki savunmacının bonservisiyle göndermeyi düşünüyor.

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Gazeteci Süleyman Rodop'un verdiği bilgilere göre, Maicon'a iki kulüp talip oldu. Brezilyalı stoper 3 milyon euro civarı bir bonservis bedeli karşılığı Al-Nasr ile anlaşmak üzere. Anlaşmanın da 3 yıllık olacağı belirtildi.

Maicon'un görüştüğü kulüplerin bilgisi henüz bilinmezken tecrübeli futbolcunun yeni sezonda takımda olamayağına kesin gözüyle bakılıyor.

MAICON'DAN GELEN PARA KAAN'A HARCANACAK

Sarı kırmızılı yönetim, Maicon'dan elde edecek gelirle de Kaan Ayhan transferini tamamlamayı planlıyor.