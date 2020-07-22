Galatasaray, Beşiktaşlı Caner Erkin'i gündemine aldı

Transfer çalışmalarına lig bitmeden başlayan ve yeni sezon kadrosunu büyük ölçüde şekillendiren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Sarı kırmızılılar, Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Caner Erkin'i gündeminde aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in talebi üzerine harekete geçen Galatasaray, 31 yaşındaki sol bekle bu hafta masaya oturacak.

SARACCHI İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Taraflar anlaşma sağlarsa, flaş bir ayrılık da yolda. Leipzig'den 1.5 sezonluğuna kiralanan Saracchi'nin mukavelesi feshedilebilir. Böylece ilk 11'de yer alması gereken en az 3 yerliden biri Caner Erkin olabilir.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE

Terim'le uzun yıllar Milli Takım'da da çalışan Caner Erkin, bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta 4 gol 12 asistlik bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan tecrübeli futbolcu, özellikle Fatih Terim'in devrede olması nedeniyle Galatasaray'a oldukça sıcak bakıyor.

(Kaynak: Fanatik)