Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir

Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunun ardından Süper Lig'in 1959'dan beri devam eden 61 yıllık futbol tarihinde bir ilk yaşanmak üzere. 1959'dan bu yana Milli Lig, 1962'den sonra 1. Futbol Ligi ve 2001'den bu yana adı Süper Lig olan Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonunda, İstanbul'un asırlık çınarları olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk kez ilk üçün dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

ÜÇ BÜYÜKLER, 1959'DAN BU YANA İLK 2'DE YER ALDI

1959'dan bu yana devam eden Süper Lig'in 60 sezonunda İstanbul'un üç büyüğü hep ilk 2'de yer aldı ve şampiyonluk mücadelesi verdi. Sadece 1980/81 sezonunda Trabzonspor şampiyonluk ipini göğüslerken, Adanaspor averajla 2. sırada yer aldı ve üç büyüklerin ilk 2'de yer almadığı tek sezon oldu.

SON HAFTA BELLİ OLACAK

Süper Lig'in tarihinde hiçbir zaman İstanbul'un üç büyükleri, ilk 3 dışında kalmadı. Son hafta Sivasspor Göztepe'yi deplasmanda mağlup ederse ya da Sivasspor yenilse dahi Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında Ankara'da kazanamazsa bir ilk gerçekleşmiş olacak.

(Sporx)