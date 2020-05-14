Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim

Geçirdiği beyin ameliyatı sonrası ilk kez açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sağlığım el verdiğince, Galatasarayımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiştir" dedi.

14.05.2020 18:53 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:08

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçirdiği beyin ameliyatının ardından ilk kez konuştu.

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Cengiz, "Sağlığım el verdiğince 2. Başkanım ve Başkan Yardımcılarım başta olmak üzere mesai arkadaşlarımla birlikte Galatasarayımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiş ve bu süreçte mali raporlar da hazırlanarak sonuçlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

İşte Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklama;

"Değerli kamuoyu,

07.05.2020 tarihinde geçirdiğim operasyonun ardından sağlığım el verdiği kadar İkinci Başkanım ve Başkan Yardımcılarım başta olmak üzere ilgili mesai arkadaşlarımla birlikte Galatasarayımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiş ve bu süreçte mali raporlar da hazırlanarak sonuçlandırılmıştır. Bilindiği gibi gerektiği takdirde de resmi sitemizden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Kulübümüz resmi mecralarında yayınlanan bütün açıklamalarda bizzat bilgim, katkım ve nihayetinde onayım vardır.

Galatasaray Spor Kulübü gibi 115 yıllık bir geçmişe sahip kurumsal bir yapıda zaten aksi de düşünülemez.

Saygılarımla"