Galatasaray, Al Nasr'da oynayan kiralık oyuncusu Maicon'u geri çağırdı

Galatasaray ve Al Nasr arasındaki Maicon görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı. Arap basınında yer alan habere göre; Al Nasr, Maicon'un kiralık sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatılması için talepte bulundu. Galatasaray, Maicon'un bundan sonra Al Nasr ile antrenmanlara ve maçlara çıkması için bonservisinin alınmasını istedi.

Sarı kırmızılılar, Al Nasr'ın bu isteğe henüz olumlu yanıt vermemesi üzerine Maicon'u geri çağırdı. Maicon, bu talep üzerine çalışmalarını özel bir spor salonunda devam ettirmeye başladı ve bunu da Instagram hesabından paylaştı.

5 AĞUSTOS'A KADAR VAKTİ VAR

5 Ağustos'ta tekrar başlayacak olan Suudi Arabistan Ligi için Al Nasr'ın Maicon'u kadrosunda tutmak istediği ve bu nedenle önümüzdeki günlerde Galatasaray ile tekrar görüşmelerde bulunacağı bilgisi verildi.

Galatasaray, 31 yaşındaki Maicon'u 2017'de Sao Paulo'dan 8 milyon euro'ya transfer etti ve Şubat 2019'da Al Nasr'a 1.7 milyon euro karşılığında 1.5 sezonluğuna kiraladı.