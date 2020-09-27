G.Saraylı Luyindama, performansıyla eleştirilerin odağı oldu: Oyundan atılmalıydı
27.09.2020 22:15 | Güncelleme: 27.09.2020 22:29
Derbiye yaptığı hatalarla damga vuran Galatasaraylı Christian Luyindama, sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu. Fenerbahçe taraftarları tecrübeli stoperin kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sarı kırmızılıların savunma oyuncusu Christian Luyindama, yaptığı hatalarla damga vurdu. Tecrübeli defans oyuncusu sosyal medyada yaptığı hatalar nedeniyle sert biçimde eleştirildi.
Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyadan maçın 15. dakikasında sarı kart gören tecrübeli savunmacının Sosa'ya yaptığı hareketten sonra ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesi gerektiğini savundu.
Galatasaraylı futbolcular ise takımını 10 kişi bırakma riski bulunan Luyindama'nın oyundan alınmasını istedi.
İşte tecrübeli stoper ile ilgili sosyal medyada atılan twitler;