G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmayı planladığı Giuliano için menajeriyle temas kurdu. Sarı lacivertliler, bu gelişmenin ardından Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak için harekete geçtiği öğrenildi.

30.08.2020 16:05 | Son Güncelleme: 30.08.2020 16:08

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yu kadrosuna katmayı planlıyor. Sarı lacivertlerin bu transferde karşısındaki en büyük engeli ezeli rakibi Galatasaray.

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Takvim'de yer alan habere göre, sarı kırmızılılar, kulübü Al Nasr'a ayrılmak istediğini ileten Brezilyalı futbolcunun menajeriyle temasa geçti. Giuliano'yu ezeli rakibine kaptırmak istemeyen Fenerbahçe, bu gelişmenin ardından vakit kaybetmeden harekete geçti.

Sarı lacivertliler, Giuliano ve menajeriyle bonservisini alması durumunda anlaşmak istediklerini ilettiler. Görüşme son derece olumlu geçti. Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Brezilyalı futbolcunun bonservisini almasını bekliyor.

BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR

Bu arada Al Nasr yönetiminin Fenerbahçe'ye transferden kalan borç olan 6 milyon euro karşılığında Giuliano'yu vermek istedikleri iddia edildi. Ancak sarı lacivertliler transferi bedelsiz yapmak istiyor.