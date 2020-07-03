Futbolda Şike Kumpası Davası 9-20 Kasım'a ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı dava kapsamında yapılan duruşma sonrasında futbolda kumpas davası 9-20 Kasım'a ertelendi.

03.07.2020 20:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:33

Futbolda bugün görülen Şike Kupası Davası kapsamında yapılan duruşmadan erteleme kararı çıktı.

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İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen Fetullah Gülen Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın"Futbolda Sözde Şike Kumpası Davası soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan 4'ü tutuklu 107 sanıklı Fenerbahçe Kumpas Davası'nda 15. celsenin 3. duruşması Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde yapıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da yer aldığı ve ifade verdiği duruşma sonunda dava 9-20 Kasım'a ertelendi.