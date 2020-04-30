Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim

Galatasaray formasını 2011 yılından beri giyen ve sarı-kırmızılı kulüpte kaptanlığa kadar yükselen Selçuk İnan, kariyeriyle ilgili Sabah Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde hatalar yaptığını belirten İnan, "Geriye dönüp baktığımda kendimde hatalar buluyorum. 'Neden sessiz kaldım' diye öz eleştiri yaptım. Basınla daha çok iletişime girebilirdim. İlla 'Selçuk iyidir' yazsınlar demiyorum, eleştirebilirler ama kulaktan dolma bilgilerle haber yapılmasın. Demek ki sessiz kalmışız, algı peşinde koşanlarla haşır-neşir olamamışız! Bugün 'Selçuk bıraksın' diyen 20 yaşındaki çocuk, Galatasaray'a geldiğimde 10 yaşındaydı, beni hatırlamıyor olabilir bile..."

"OYNAMAK İSTİYORUM"

Galatasaray kaptanı, son bir yılın kendisi açısından zor geçtiğini vurgulayarak "Son 2 şampiyonlukta başrolde değildim ama kaptanlığın sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirdim. Son bir yıl zordu. Eşimin hamileliğinin son döneminde kimsenin bilmediği bir kaza oldu... Allah'a şükürler olsun hepsini atlattık ama sezon başı antrenmanlarına katılamadım, kafa olarak sezona hazırlanamadım. Dürüst olacağım, bu sezonki performansımı ben de kendime yakıştıramıyorum. Bu şekilde bırakmak içime sinmiyor. 18 senelik futbolculuk hayatımda bırakın maçı idman kaçırdığımı hatırlamam! İnsanlar istiyor diye futbolu bırakmak istemiyorum. Bırakmaya henüz hazır değilim. Hocamızla, başkanımızla konuşmadan olaylar nasıl gelişir bilemem. Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyorum ama gönlüm sahanın içinde sorumluluk alan ve sahanın içinde takımına yardım eden bir oyuncu olarak futbolu bırakmak. Yaşıtlarım hâlâ oynuyor, ben de oynamak istiyorum. Para ile işim yok dediğim zaman yanlış anlaşılıyorum. 'Zaten çok para kazandın' diyecekler... Futbola başladığımda 'çok para kazanayım' diye hayal kurmadım ki! Sözleşmeleri imzalarken hiç pazarlık yapmadım, 'Tamam' dedim çıktım. Oynadığım her takım değerim neyse onu verdi. Türkiye'de değil dünyada futbolcular ortalamanın çok üstünde kazanıyor, bu gerçek." dedi.

Selçuk İnan, röportajın geri kalan bölümünde ise şunları söyledi;

"BABAM FENERBAHÇE'LİYDİ"

"Babam iyi bir Fenerbahçeli'ydi ama yılın yarısında yurt dışına çalışmaya gidiyordu. Halamın oğlu beni Galatasaraylı yaptı. 92-94 arası üst üste iki sezon şampiyon olan, Hamza Hoca'nın oynadığı takımı izleyerek Galatasaraylı oldum. Saunders'ın Fenerbahçe'ye attığı golü hiç unutmam. 2000'deki UEFA finalini İskenderun'da evde izledim, sonra da konvoya çıktık zaten."

"Yokluktan gelen bir hikâyem yok. Çocukluğumda Hatay'daki evimizde her şey yerli yerindeydi. Babam yurt dışında çalışıyordu. Dört ablam var. İkisi üniversite okudu, benim de okumamı çok istediler ama başka bir kariyerim oldu. Üniversiteye gitmeyi çok isterdim. Çanakkale'de oynarken 18 Mart Üniversitesi'ne gitmeye çalıştım ama sürekli genç milli takımların kampında oluyordum. Okul ve futbol ikisi bir arada gerçekten zor."

TEKNİK DİREKTÖRLÜK AÇIKLAMASI

"Futbolu bıraktıktan sonra da futbolun içinde kalacağım. Bana nerede ihtiyaç olur onu zaman gösterir ama kulübede olmak istiyorum. Uzun vadeli planlarımda teknik direktörlük yapmak var."

"Trabzon'da Colman'la iyi ikiliydik ama Melo ile üst seviyeye çıktım. Bu tarz ikililer 10-20 yılda bir gelir ve en verimli olduğum zamanı Melo ile geçirdim. Sahaya karakter koyan, çok iyi bir oyuncuydu."

"ALİ SAMİ YEN'İN HAVASI BAŞKAYDI"

"Ali Sami Yen Stadı'na Galatasaray formasıyla çıkmayı çok isterdim. Manisa ve Trabzon'la o stada çıktım, rakip olarak da Ali Sami Yen'in havasının farklı olduğunu hissediyorsunuz. O stat gözünüze Türk Telekom kadar büyük gözüküyordu. Taraftara küsme hakkımız yok. Beni bu hayatta en mutlu eden şey, sokağa çıktığımda gördüğüm sevgi. Şükürler olsun dışarıda bir kere bile olumsuz bir şey yaşamadım. G.Saray taraftarını çok seviyorum. Arada maçlarda tepki gösterdikleri oldu ama taraftara küsme hakkımız yok. Biliyorum onlar da beni çok seviyorlar."