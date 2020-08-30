Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mario Lemina, Fulham'a kiralandı

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Southampton'dan Gabonlu futbolcu Mario Lemina'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fulham Kulübü, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Lemina'nın satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu.

2 MİLYON KİRALAMA BEDELİ, 6 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Fulham'ın, Lemina'nın kiralanması için Southampton'a 2 milyon euro ödeyeceği, Gabonlu oyuncunun 20 maç oynayıp takımının da ligde kalması halinde zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği kaydedildi.

Eğer opsiyon devreye girerse Fulham, Southampton'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

"PROJENİN PARÇASI OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

İmza sonrasında konuşan Mario Lemina, "Fulham'da olduğum için gerçekten mutluyum. Bu projenin parçası olduğum için çok iyi hissediyorum. Hocayla konuştum, onun yapmak istediklerinin bir parçası olmak mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Fransa'da Lorient, Olympique Marsilya ve İtalya'da Juventus formaları giyen Lemina, 2017'de Southampton'a transfer olmuştu.

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak görev yapan Lemina, sarı-kırmızılı formayla 28 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.