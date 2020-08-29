Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AB'ye sert çıktı: Diyalog çağrısı yapıp başka planlar içinde olmak samimiyetsizliktir

Bir süredir AB ülkeleri ve özellikle Yunanistan ile gerilimin tırmandığı Doğu Akdeniz için bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bir yandan diyalog çağrısı yapıp diğer yandan Türkiye'nin arkasından iş çeviren AB'yi "samimiyetsizlik" diyerek eleştirdi. Bilindiği gibi dün akşam Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağının Türk güçleri tarafından önlenmişti.

"GEREĞİNİ YAPMAKTA TEREDDÜT ETMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler konusunda, AB'nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir. Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz. Bunu en iyi bilenlerin başında da Fransa ve Yunanistan gelir."

TANSİYON YÜKSELİYOR

Dün akşam, Milli Savunma Bakanlığı'nın Yunan jetlerine yapılan önlemeye ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüler Doğu Akdeniz'de giderek artan tansiyonun yeni bir boyut kazandığını da gösterdi. Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağının önlendiği belirtilen açıklamada, Türk F-16'ları tarafından yapılan önlemenin ardından Yunan jetlerinin bölgeden uzaklaştığı bilgisi paylaşıldı.