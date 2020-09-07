Freni tutmayan motosikletin sürücüsü otomobilin üzerine düştü
Adana'nın Sarıçam ilçesinde freni tutmayan motosiklet sürücüsü apartman bahçesindeki otomobilin üzerine düştü.
07.09.2020 15:09 | Son Güncelleme: 07.09.2020 15:40
Adana'nın Sarıçam ilçesinde freni tutmayan motosiklet sürücüsü apartman bahçesindeki otomobilin üzerine düştü.
Alınan bilgiye göre, Muhammed Şahin, idaresindeki plakasız motosiklet Reyhan Caddesi üzerinde yokuş aşağı motosikletin freni tutmayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Motosikletini durdurmayı başaramayan Şahin, 5 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesinde bulunan otomobilin üzerine düştü.
Kazada yaralan Şahin, olaya yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.