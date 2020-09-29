Fransız askısı nedir? Fransız askısı nasıl yapılır? Fransız askısı zararları var mı?

Fransız askısı yüz estetik işlemi, doğal bir yüz gerdirme imkanı sunuyor. Bu işlemin önemli yanı ise yüz felci geçirenlere de uygulanıyor olmasıdır. Diğer gerdirme işlemelrine oranlar daha uzun ömürlüdür ve işlemde kullanılan malzeme oldukça elastiktir. Fransız askısı estetiği nasıl yapılır?

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Fransız askısı, cerrahi operasyona gerek kalmadan yüz gerdirme estetiği sağlayan ve yaşlanmayı geciktiren işlemdir.Ayrıca yüz felci geçiren hastalarda da uygulanması yaygındır. Fransız askısı yüz estetik işleminde kullanılan dinamik askı yönteminin kalıcılığı diğer ipler ile kıyasladığında %20 oranında esneyebilen bir yapıda olduğundan diğer uygulamalara kıyasla 5 kat daha uzun ömürlüdür. Mimiklerde bozulmaya neden olmayan bu yöntemde kullanılan meteryaller vücutla uyumludur.

FRANSIZ ASKISI NASIL YAPILIR?

Fransız askısı uygulaması, kırçıllı ip kullanarak yapılır. İpin iki ucunda kılavuz tel bulunur ve kullanılan ip misinaya benzer. Özellikle yanak sarkmalarında kullanılan işlem, ortalama bir saat sürer. İpin içi oldukça esnektir ve kopma hissi yaratmadan esneyebilir. On yıla kadar dayanır, diğer gerdirme operasyonlarına karşı daha uzun ömürlüdür.

Lokal anestezi ile gerçekleştirilen Fransız askısında, ipler deri altından yerleştirilir. Dikiş olmadan tamamlanan uygulama, yapılacak askı miktarına göre fiyatlandırılır.

FRANSIZ ASKISI HANGİ BÖLGEELRE UYGULANIR?

Sarkma, kırışıklık gibi durumların yanı sıra yüz felci geçirenler için de uygulanan Fransız askısı:

Yanak

Elmacık kemiklerinin belirginleşmesi

Çene altı sarkmaları

Yüzün ovalleştirilmesi

Kaşlar kaldırma gibi alanlarda kullanılabilir.

FRANSIZ ASKISI ZARARLARI VAR MI?

Fransız askısı gerdirme işleminde; ödem, morluk, ağrı gibi yan etkilerin görülmesi mümkündür. Diğer cerrahi işlemlere oranla Fransız askısında bu etkilerin oluşması çok daha düşük olasılıktır. Uygulamanın yapıldığı ortamın olabildiğinde steril olması ise enfeksiyon riskini azaltır. Vücudun kolayca kabul ettiği iplerin kullanılması nedeniyle kullanılan ipe karşı reaksiyon gelişme ihtimali de oldukça düşüktür.

Uygulama derinliğinin ayarlanamaması sonucunda ipliklerin deri yüzeyinde çukur açması söz konusu olabilir. Aynı zamanda ipliklerin eşit verilmediği takdirde yüzde asimetrik sorunlar da ortaya çıkabilir. Doğru uygulama ve alınan önlemlerle uygulamanın herhangi bir yan etkisi yoktur.