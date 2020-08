Fox TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal'dan yeni mesaj: Bitti gitti

Fox TV'den istifa ederek emekli olma kararı alan Fatih Portakal, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Portakal, paylaşımında, "TVT falan değil Bugün şu an. Önemli olan da bu an. Çünkü bir daha yaşanmayacak. Bitti gitti. Sakalı kesmeyecek olmak da harika. Her gün traş olmamak da... Zamansız ve plansız yaşamaksa o tartışmasız en güzel..." ifadelerini kullandı.

FATİH PORTAKAL'IN İSTİFA MESAJI

Fatih Portakal, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yapmış ve şunları söylemişti:

"10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım Fox Haber'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, 'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi.

Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasındatoprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla"