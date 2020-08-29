Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti

Fox TV'den istifa eden Fatih Portakal'ın yerine getirilen Selçuk Tepeli, Ana Haber Bülteni'nin yeni sezon tanımında ilk kez kanal için kameraların karşısına geçti.

Fatih Portakal'ın Fox ana haber sunuculuğunu bırakmasının ardından yerine gelen Selçuk Tepeli, Twitter hesabını yeniden aktif hale getirdi. Selçuk Tepeli, kararının ardından ilk paylaşımını yaptı.

İLK KEZ KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ

Tepeli paylaşımında, "7 Eylül'de başlıyoruz." ifadelerini kullanırken paylaşımında Fox TV Ana Haber Bülteni'nin yeni sezon tanıtımını alıntıladı. Selçuk Tepeli'nin Fox TV için ilk kez kameraların karşısına geçtiği görüldü.

TWİTTER'I AKTİF OLARAK KULLANMIYOR

Selçuk Tepeli'nin 2018 yılında açılan ve askıya alınan hesabında atılmış hiç bir tweet olmaması dikkat çekmişti. Hesabında 30 kişiyi takip eden Tepeli'nin 2100'ün üzerinde ise takipçisi var.