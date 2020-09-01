FOX TV ana haber sunucusu kimdir? FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli kaç yaşında nereli? FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli hayatı biyografi

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FOX TV ANA HABER SUNUCUSU KİMDİR?

FOX ana haber bülteninin Selçuk Tepeli sunmaktadır.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Eğitimi : Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi, Avrupa Birliği ve yazılı basının yönetimi (master)

Nereli : İstanbul

Doğum tarihi: 1974

Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi mezuniyetini takiben Fransa'da Avrupa Birliği ve yazılı basının yönetimi üzerine master yapmıştır. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir. Sn. Tepeli, Aktüel dergisi, Newsweek (Türkiye) Dergisi Eski Genel Yayın Yönetmenliği, Habertürk Gazetesi Haftasonu Ekleri Yayın Yönetmenliği görevini yürütmüştür. Ciner Yayın Holding – Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmektedir.

1974 yılında İstanbul doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünü bitirenSelçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri mastırını yaptı. Aynı okulda Yazılı Basın Yönetim ve Hukuku mastırını da tamamlayanSelçuk Tepeli, şu görevlerde bulundu: Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliği, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini icra etti. Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde getirilmişti.